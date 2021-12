सामने आया सांप के बच्चे के जन्म का वीडियो, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

नई दिल्ली: ज्यादातर सांप अंडे देते हैं और उन अंडों से कुछ समय बाद सांप के बच्चे बाहर निकलते हैं लेकिन कुदरत में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हैरान कर देने वाली हैं. ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मादा सांप एक विकसित सांप को जन्म दे रही है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हरे रंग का एक सांप एक दूसरे विकसित सांप को जन्म दे रहा है जो ब्राउन कलर का है.

वीडियो में दिख रहा है कि मादा सांप आराम से पेड़ की डाल पर बैठी है. उसके बाद एक बच्चे का जन्म हो रहा है जो खुद ही बाहर निकलता है जो पूरी तरह विकसित नजर आ रहा है.

Most snakes are oviparous; they reproduce by laying eggs. But some species give birth to live young and no eggs are involved at any stage of development. A third group of snakes develops non-shelled eggs inside their bodies, where the young develop. #nature IG biltekpluss pic.twitter.com/X5yq4Y5BlD

इस वीडियो के बारे में Science girl नाम की यूजर्स ने बताया कि ये एक एमेरैल्ड ट्री बोआ सांप ही है जो दक्षिण अमेरिका के भारी वर्षा वाले इलाकों में ऊंचे पेड़ों पर पाया जाता है. बच्चे के जन्म के बाद उसकी मां से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है. यह बच्चा सांप के भ्रूण में ही विकसित होता है.

these Emerald tree boas live high in the foliage of trees in the rainforests of

South America

They are ovoviviparous and give birth to live young like this

there is no placental connection to the mother –embryos develop in egg-like sacs internally pic.twitter.com/MyGNFABkwY

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) December 27, 2021