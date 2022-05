Vladimir Putin apologizes to Israel PM: रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) के उस बयान पर खेद जताया है जिसमें जर्मनी (Germany) के तानाशाह एडोल्फ हिटलर (Hitler) को यहूदी (Jewish) मूल का बताया गया था. लावरोव के इस बयान पर इजरायल ने कड़ा विरोध जताया था और रूसी राजदूत को तलब कर माफी मांगने के लिए कहा था. रूसी विदेश मंत्री का बयान आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी.

इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट (Naftali Bennett) ने ट्वीट कर बताया कि गुरुवार को उन्होंने मारीपोल में स्टील फैक्ट्री से नागरिकों की सुरक्षित निकासी के संबंध में अनुरोध के लिए राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया था. इस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने फैक्ट्री में मौजूद नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए रास्ता देने पर सहमति जताई. इसी दौरान विदेश मंत्री लावरोव के बयान को उन्होंने उचित नहीं माना. पुतिन ने लावरोव के बयान पर खेद जताया.

The two discussed Russian Foreign Minister Lavrov's remarks. The Prime Minister accepted President Putin's apology for Lavrov's remarks and thanked him for clarifying his attitude towards the Jewish people and the memory of the Holocaust.

