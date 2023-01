Same Sex Marriage: दुनिया के वो देश, जहां सेम सेक्स मैरिज है लीगल; मिलते हैं पूरे अधिकार

Which countries in the world allow same-sex marriage: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं का एक बैच अपने पास ट्रांसफर कर लिया. ये सभी याचिकाएं दिल्ली और केरल हाई कोर्ट के समक्ष लंबित थीं. सेम सेक्स मैरिज को लेकर भारत में पिछले एक दशक में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. भारत में ये मुद्दा भले ही कानूनी दांवपेच में फंसा हो पर दुनिया के 32 देशों में ऐसे विवाह को कानूनी मान्‍यता मिल चुकी है. जिनमें 10 देशों में कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा संभव हो सका.

इन देशों में समलैंगिग शादी मान्य

अमेरिका में 2004 तक सिर्फ एक राज्य में समलैंगिक विवाह मान्य था लेकिन 2015 तक सभी 50 राज्यों में कानूनी वैधता मिल चुकी है. सभी राज्यों में समलैंगिक विवाह के लिए अलग अलग कानून हैं. संघीय सरकार और सभी राज्यों में ऐसी शादियों को मान्यता देना अब आवश्यक है. कोर्ट के एक फैसले के बाद, मैसाचुसेट्स सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना था.

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड में भी ऐसी शादियों को मान्यता दी गई. ऑस्ट्रेलिया में साल 2017 में हुए जनमत संग्रह के बाद, संसद ने समान लिंग की शादियों को मान्यता देने वाला कानून पारित किया. वहीं आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ने भी आगे चलकर वोटिंग के जरिए LGBTQ शादियों को औपचारिक मान्यता प्रदान की. वहीं अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका 2006 में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला अफ्रीकी देश था. वहीं ताइवान साल 2019 में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना.

अर्जेंटीना साल 2010 में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश और दुनिया का 10वां देश बन गया. कनाडा में सेम सेक्स मैरिज कानूनी रूप से स्वीकार है जिसे 2005 में कनाडा की संसद द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी.

ब्रिटेन: यूनाइटेड किंगडम (UK) के सभी हिस्सों में समलैंगिक विवाह मान्य हैं. इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में समलैंगिक शादियों को 2014 में मान्यता मिली थी. वहीं इसके अलावा 14 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज में से 9 में समलैंगिक विवाह मान्य हैं.

फ्रांस: यूरोप के इस देश में समलैंगिक शादियां 2013 से कानूनी रूप से मान्य हैं. फ्रांस में एक सिविल यूनियन स्कीम साल 1999 से लागू है जिसके तहत समलैंगिक जोड़े रिश्ता कायम कर सकते हैं. कानून पास होने के बाद यहां समलैंगिक जोड़ों को शादी और बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी मिला.

जर्मनी: समलैंगिक विवाहों को अक्टूबर 2017 में मान्यता मिली थी. देश के नए कानून में समलैंगिक जोड़ों को बच्चे को गोद लेने समेत सभी वैवाहिक अधिकार दिए गए हैं.

कई और देशों में भी कानूनी मान्‍यता

इस लिस्ट में फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, चिली, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, स्पेन का नाम भी शामिल हैं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं