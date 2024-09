Atom bomb: हिरोशिमा-नागासाकी में नहीं, यहां हुआ था दुनिया का पहला परमाणु बम धमाका

दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम का धमाका जापान के हिरोशिमा या नागासाकी में नहीं हुआ था. जी हां, 6 अगस्त 1945 को सुबह 8.15 बजे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बी-29 बॉम्बर से लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया था. दूसरा बम 9 अगस्त को नागासाकी में तबाही मचाई. हालांकि क्या आप जानते हैं कि इससे पहले ही अमेरिका ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया था. वो तारीख थी 16 जुलाई 1945 और दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अमेरिका ने अपनी धरती पर किया था. न्यू मेक्सिको में लॉस एलामॉस के दक्षिण में यह एक सुनसान जगह थी. इस टेस्ट का कोडनेम था ट्रिनिटी.

100 फीट ऊपर टांगा बम

जापान पर तो अमेरिका ने बॉम्बर से यह महाविनाशक बम गिराया था लेकिन अपने देश में अपनों के बीच ऐसा करना खतरनाक हो सकता था इसलिए न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में एक प्लान तैयार हुआ. 100 फीट ऊंचा टावर बनाया गया. उस पर प्लूटोनियम डिवाइस को रखा गया. उस दिन तड़के ठीक 5.30 बजे बटन दबा दिया गया. सेकेंड में ही 18.6 किलो टन उष्मा चारों तरफ दौड़ गई थी. पलक झपकते ही पूरा टावर आग में भस्म हो चुका था. पहला धमाका कम तीव्रता का था, कुछ सेकेंड के गैप में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था. रेगिस्तान में सुबह के समय भयंकर गर्मी पैदा हुई थी. दूर से इस नजारे को देख रहे लोग भी जमीन पर गिर गए थे. काफी ऊपर होने से विकिरण निकला लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ जितना जापान में हुआ था.

150 मील दूर मौजूद एक फॉरेस्ट रेंजर ने बताया था कि उसने देखा कि ऐसा धमाका हुआ कि आसमान को सूरज की तरह रोशन कर दिया. उस समय अमेरिकी नौसेना के एक पायलट न्यू मेक्सिको के अल्बुकर्क के पास 10 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे. उन्होंने बताया था कि धमाके से कॉकपिट में रोशनी हो गई और ऐसा लगा जैसे दक्षिण में सूरज उग रहा हो.

