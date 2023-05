World's first electrified road: ये देश बना रहा दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक सड़क, चलते-चलते चार्ज हो जाएंगे सारे EV's

Sweden is building the world's first electrified road: पर्यावरण को बचाने की मुहिम में स्वीडन पूरे यूरोप की अगुवाई कर रहा है. स्वीडन की सरकार ने भविष्य की जरूरतों को समझते हुए ई-व्हीकल सेगमेंट और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए काफी पहले काम करना शुरू कर दिया था. ऐसे में अब यहां ऐसी इलेक्ट्रिक सड़क बन रही है जो बैटरी से चलनी वाली हर गाड़ियों की सारी परेशानी एक साथ दूर कर देगी. ई-व्हीकल्स के लिए ये एक क्रांतिकारी योजना होगी. जिसका पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसे पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा.