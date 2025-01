Nimisha Priya Yemen: यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मृत्युदंड से बचाने आगे आया यह मुस्लिम देश

यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने एक मुस्लिम देश आगे आया है. जी हां, ईरान ने कहा है कि वह हरसंभव मदद करेगा. ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, ‘हम इस मुद्दे को उठाएंगे. ऐसा लगता है कि उस पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है. मानवीय आधार पर हम इस मामले में जो भी कर सकते हैं, करेंगे.’

केरल में पलक्कड़ जिले के कोलेंगोड़े की रहने वाली प्रिया को जुलाई 2017 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था. प्रिया (37) अभी यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है. यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की मौत कथित तौर पर बेहोशी की दवा की ‘ओवरडोज’ से हुई थी, जो प्रिया ने उससे अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए दी थी.

खबरों के अनुसार, प्रिया को 2020 में एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में फैसले को बरकरार रखा था. यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने कुछ दिन पहले प्रिया को मृत्युदंड की सजा को मंजूरी दी थी. भारत ने मंगलवार को कहा था कि वह यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स के मामले में प्रासंगिक विकल्पों को तलाशने के लिए हरसंभव मदद मुहैया करा रहा है.

Iran extrends help to Indian nurse Nimisha Priya on death row in Yemen

