Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग 6 जनवरी 2023, जानिए गुरुवार के दिन का शुभ मुहूर्त व राहु काल

नई दिल्ली: आज 6 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार है. आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है.आइए जानते हैं कि ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव मानव जीवन पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है. यह इस बात पर भी विशेष तौर पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली ग्रहों की दशा क्या है.

अगर कुंडली में ग्रहों की दशा ठीक है तो आपके दैनिक जीवन पर उसका प्रभाव दिखता है. लेकिन ग्रहों की दशा खराब चल रही है तो जीवन कई परशानियों से तब तक घिरा रहता है जब तक कि आप उसका निदान नहीं कर देते. व्यक्ति को कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त और राहुकाल जैसी समयावधि का ध्यान रखना चाहिए.

आज का पंचांग

दिनांक- 6 जनवरी 2023

वार- शुक्रवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- पूर्णिमा, 7 जनवरी 04:37 AM तक

नक्षत्र- आद्रा, 7 जनवरी 12:14 AM तक

करण- विष्टी 03:24 PM तक

पक्ष- शुक्ल पक्ष

योग- ब्रम्हा सुबह 08:11 तक

रितु- शिशिर

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय

सूर्योदय- 07:14 AM

सूर्यास्त- 05:39 PM

चन्द्रोदय व चन्द्रास्त का समय

चन्द्रोदय- 05:00 PM

चन्द्रास्त- कोई चन्द्रास्त नहीं

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त- 12:06 PM से 12:47PM तक

अशुभ मुहूर्त

राहु काल- 11:08 AM - 12:26 PM

यमगण्ड काल- 03:02 PM - 04:20 PM

गुलिक काल- 08:32 AM - 09:50 AM

(Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee Hindustan इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)

