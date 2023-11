Daily Panchang: आज गोवर्धन पूजा का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

नई दिल्ली: Panchang 14 Novemver 2023: दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व आता है. इस बार यह पर्व 14 नवंबर, 2023 मंगलवार को मनाया जाएगा. माना जाता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया था. इससे गोकुल में रहने वाले लोगों की रक्षा की थी. आइए पंचांग से जानिए कि आज कौन-कौन से योग बन रहे हैं और शुभ मुहूर्त कितने बजे हैं.

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत – 1945 शुभकृत

विक्रम सम्वत – 2080

दिन काल – 10:45:39

मास अमांत – कार्तिक

मास पूर्णिमांत – कार्तिक

शुभ समय – 11:43:49 से 12:26:51 तक

सूर्योदय-सूर्यास्त राशि

सूर्योदय-6:43 AM

सूर्यास्त-5:38 PM

सूर्य -सूर्य तुला राशि पर है

चंद्रोदय-चंद्रास्त राशि

चन्द्रोदय-7:24 AM 14 नवंबर

चन्द्रास्त-6:20 PM 14नवंबर

चन्द्रमा -वृश्चिक राशि पर संचार करेगा

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त-11:49 AMसे 12:32 PM

अमृत काल-05:39 PM से 07:20 PM

ब्रह्म मुहूर्त-05:03 AM से 05:51 AM

विजय मुहूर्त-01:33 PM से 02:17 PM

गोधूलि मुहूर्त-05:04 PM से 05:28 PM

निशिता काल-11:42 PM से 12:25 AM, 15 नवंबर

आज का अशुभ समय

राहु काल-02:54 PM से 04:16 PM

तककालवेला / अर्द्धयामसे-08:25:18 से 09:09:04

तकदुष्टमुहूर्त-08:25:18 से 09:09:04

तकयमगण्ड-08:58:08 से 10:20:11

तकभद्रा-नहीं हैगुलिक-11:42:15 से 13:04:19

तकगंडमूल-03:24 AM, Nov 15 से 06:15 AM, Nov 15

