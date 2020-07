दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण, समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे

रायपुरः दंतेवाड़ा जिले में पुलिस अधिकारियों का चलाया जा रहा अभियान लोन वर्राटू (घर वापस आइए) रंग ला रहा है. इस अभियान के तहत कई नक्सली जरायम की दुनिया छोड़ समाज की मुख्य धारा में प्रवेश कर चुके हैं. नक्सली अब हथियार छोड़ने लगे हैं. बुधवार को भी 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.

एक-एक लाख के इनामी थी चार नक्सली

जानकारी के मुताबिक नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में चार इनामी नक्सलियों समेत 18 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जिले के भांसी थाना में दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के सामने 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है.

Chhattisgarh: 18 naxals surrendered in Dantewada, before Dist Collector Deepak Soni, SP Abhishek Pallav & DIG CRPF DN Lal. The CRPF DIG says, "We'll help them get jobs. We're training them to work as tailor, mason & driver. We'll get them driving license after they learn driving" pic.twitter.com/kCH9DNaPiG

