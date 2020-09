Delhi Riots: 20 हजार पन्नों की एक और चार्जशीट में दिल्ली जलाने वालों की कुंडली

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पूरी मुस्तैदी से इसके हर पहलू को सामने लाने में जुटी है. इस वक्त कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल करने का सिलसिला चल रहा है तो एक-एक करके नागरिकता कानून (CAA) के विरोध की आड़ में दिल्ली को जलाने की साजिश की परतें उधड़-उधड़ कर सामने आ रही हैं.

दिल्ली दंगो के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है.

एक और चार्जशीट की दाखिल

इन 20 हजार पन्नों में दिल्ली के उन संभावित गुनाहगारों का नाम है, जिनकी लगाई हुई आग में साल की शुरुआत में 56 लोगों की जान चली गई. पूरी दिल्ली का इलाका अशांत रहा. सड़कों पर पत्थरबाजी हुई. दिल्ली पुलिस के जवान समेत कई आम नागरिकों हत्या हुई.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) के आरोपियों के खिलाफ बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA), आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में एक और चार्जशीट दायर कर दी है.

The charge sheet in Delhi riots case filed today does not have names of Umar Khalid and Sharjeel Imam as accused. As they were arrested a few days ago, their names will be in the supplementary charge sheet. https://t.co/T1TW52yXdg

— ANI (@ANI) September 16, 2020