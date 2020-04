पालघर: संतों की क्रूर हत्या पर 'सेक्युलर गैंग' मौन क्यों? पढ़ें, 11 बड़ी बातें

मुंबई: पालघर मॉब लिंचिंग पर गृह मंत्रालय ने मांगी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट. सवाल वारदात की जगह NCP और CPM नेता की मौजूदगी पर भी उठ रहे हैं. संत समाज ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

1). संत सुशील गिरि उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जनपद के मूल निवासी थे, उनकी माता ने कहा कि उनके पुत्र को न्याय मिलना चाहिए यही अपील है महाराष्ट्र व केंद्र की सरकार से दोषियों को फासी की सजा होनी चाहिए.

2). संघ ने बयान जारी कर इस पूरे घटनाक्रम को एक षड्यंत्र बताते हुए महाराष्ट्र सरकार से जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कठोर सजा की मांग की है. साथ ही कड़े शब्दों में निंदा की है.

3). अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा. मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पत्र में हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई.

4). पालघर काशीनाथ चौधरी मामला - कासा पुलिस स्टेशन प्रभारी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर काले के मुताबिक काशीनाथ चौधरी को पुलिस अपने साथ मदद के लिए घटनास्थल लेकर गई थी ताकि वो लोगों को समझाने में उनकी मदद कर सके.

5). एक तथ्य और सामने आया है की इस घटना के दो दिन पहले डॉक्टर्स की टीम पर भी हमला हुआ था.

6). उद्धव ठाकरे ने कहा है की इस मामले में किसी को छोड़ा नहीं जायेगा, आग लगाने की कोशिश न की जाये. फिलहाल अभी तक 110 लोग अरेस्ट किये गए हैं. घटना की जाँच सीआईडी कोसौंप दी गयी है और दो पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं.

7). अमित शाह ने खुद इस मामले में महाराष्ट्र सीएम से बात की है और जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है.

8). जानकारी के मुताबिक वहां पर करीब डेढ़ से दो हज़ार लोगों की भीड़ थी. आरोप यही लग रहे हैं कि इनमें ज़्यादातर लोग सीपीएम और एनसीपी के स्थानीय नेताओं द्वारा लाए गए थे. बताया जा रहा है कि भीड़ में काश्तकारी नाम के एक क्रिश्चियन मिशनरी संगठन के लोग भी थे.

9). आदिवासी बहुल पालघर कम्यूनिस्ट पार्टियों और इनके जैसे विचारों वाले दलों का गढ़ है. पालघर में जिस जगह पर साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, वो जगह पालघर की डहाणु विधानसभा के अंदर आती है.

10). बीजीपी नेताओं ने ट्वीट किया है की- स्थानीय लोगों के अनुसार वो शख़्स शरद पावर जी के NCP का ज़िला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है. उसके साथ विष्णु पातरा, सुभाष भावर और धर्मा भावर ये तीन CPM के पंचायत सदस्य भी वहां थे.

11). सीपीआई (एम्) ने ट्वीट किया है - "हम आरएसएस-बीजेपी नेताओं संबित पात्र, सुनील देवधर और अन्य लोगों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और झूठ की निंदा करते हैं. सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है. गडचिन्चले गांव, जहां ये हत्याएं हुई हैं, भाजपा ने आखिरी बार जीत हासिल की है. 10 साल"

We strongly denounce the downright lies & canards that are being spread by RSS-BJP leaders @sambitswaraj, @Sunil_Deodhar and others.

The truth is exactly the opposite. Gadachinchle village, where these killings took place, has been won by the BJP for the last 10 years.

— CPI (M) (@cpimspeak) April 20, 2020