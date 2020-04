कर्तव्य के अग्निपथ पर फिर से खरे उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: सोमवार यानी 20 मार्च को सुबह के 10.30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी निवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक ले रहे थे. इस बैठक में शामिल सभी लोगों के मन में आशंका थी कि क्या आज की मीटिंग संपन्न हो पाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री की पिता आनंद सिंह बिष्ट के स्वास्थ्य से जुड़ी अनचाही खबरें आ रही थीं.

मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहा था उनके दिल की दास्तां

रोज की तरह समयानुसार मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री हॉल में आए, लेकिन आज साफ झलक रहा था कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं.

आम तौर पर मुख्यमंत्री मीटिंग के दौरान चेहरे पर लगे मास्क को नीचे रखते हैं लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ. इससे चेहरे के भाव भले कुछ हद तक छिप गए थे. लेकिन आंखों की उदासी, उनमें तैर रही नमी बता रही थीं कि सब कुछ ठीक नही.

तय समय पर बैठक शुरु हो गई है. टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विचार-विमर्श और कोरोना को लेकर प्रदेश की हालात पर चर्चा करते और अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे. क्योंकि मुख्यमंत्री के हृदय में राजधर्म सर्वोपरि होने का भाव हमेशा रहता है.

तभी आ गई दुख की घड़ी

अभी मीटिंग चल ही रही थी इसी बीच करीब 10 बजकर 44 मिनट के आसपास मीटिंग में उस व्यक्ति का आना हुआ, जिन्हें किसी सरकारी बैठक के दौरान कम ही देखा जाता है. ये थे मुख्यमंत्री के सबसे करीबी शख्स बल्लू राय.

बल्लू के चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था. उन्होंने एक पर्ची मुख्यमंत्री को दिया. जिसे पढ़कर मुख्यमंत्री जी ने किसी से बात कराने का निर्देश दिया.

बल्लू ने फोन लगाया और मुख्यमंत्री को थमा दिया. बातचीत का सिलसिवा एक मिनट तक चलता रहा. आखिर में सीएम योगी ने ये कहकर फोन काट दिया कि वह मीटिंग के बाद फिर बात करेंगे. इसके बाद बल्लू चले गये और मुख्यमंत्री चंद पलों के लिए शांत हो गए.

लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह फिर से संभले और बैठक में मौजूद अधिकारियों से सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया. मीटिंग ठीक वैसे ही चलती रही जैसे रोजाना चलती है. लेकिन सबने देखा कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी की आंखें बार बार नम होती रहीं.

जिसकी वजह से सबने अंदाजा लगाया कि उन्हें फोन पर अपने पिता अजय सिंह बिष्ट के निधन का समाचार मिला था. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने राजधर्म को सबसे उपर रखा और कोरोना से जंग जीतने के लिए अधिकारियों के साथ रणनीति बनाते रहे.

पिता के निधन का समाचार मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली ठीक वैसे ही चलती रही. एक तरफ जहां आंखों में नमी उनके दुख की सबूत था तो दूसरी तरफ 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की चिंता का फर्ज. अपने पिता के निधन के बावजूद उन्होंने राजधर्म को प्राथमिकता दी. पिता की मृत्यु भी उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकी.

पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे योगी

यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संन्यासी हैं और गोरक्षपीठ जैसे बड़े धार्मिक पीठ के प्रमुख हैं. वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे. ऐसा करके उन्होंने पूरे देश की जनता के समक्ष एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है.

