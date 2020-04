पालघर मामले पर गृह मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: 16 अप्रैल की रात पालघर में हुए मॉब लिंचिंग के बाद सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर उनसे रिपोर्ट मांगी है. दोनों की यह बात फोन पर हुई है.

बता दें कि यह दोनों संत स्वामी कल्पवृक्ष गिरि जी, स्वामी सुशील गिरि जी अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ लॉकडाउन में फंसे हुए थे. लेकिन इसी बीच ये लोग गुजरात जाने के लिए निकले. करीब 120 किलोमीटर तय करने के बाद जब ये महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे तो गांव में इनके चोर होने की अफवाह फैला दी गई. जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई और भीड़ के हाथों मारपीट कर इनकी हत्या हो गया.

UP सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की उद्धव से बात

इस घटना ने पूरे देश को शर्मशार कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. जिसपर अब गृह मंत्रालय भी सख्त नजर आ रही है. इतना ही नहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कहीं है.

घटना को सांप्रदायिकता से न जोड़ने की कहीं बात

We've suspended 2 policemen&appointed ADG CID Crime Atulchandra Kulkarni to investigate the matter. Over 100 persons arrested incl 5 main accused. There is nothing communal in this whole incident. I have spoken to Amit Shah ji this morning: Maharashtra CM on Palghar incident https://t.co/ONKnhXzD0s

राज्य सरकार ने भी मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है और घटना के बाद 110 लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किए गए लोगों में नाबालिग भी शामिल थे. साथ ही उद्धव सरकार ने दो पुलिसवालों को सस्पेंड करने कर दिया है. घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार इसे सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ रही है बल्कि इसे अफवाह के चलते अंजाम देने की बात कही जा रही है.

उद्धव के बचाव में आए बेटे आदित्य

CM has made a statement on the Palghar crime. I urge all, especially political parties to kindly note that the police had already arrested all those involved in attacking the sadhus. Strictest action is being taken. Maharashtra Govt never will pardon any such crimes. https://t.co/A5cukgoOpN

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 19, 2020