उत्तरप्रदेश: लखीमपुर खीरी में तीन बार के विधायक की हत्या, विपक्ष का हंगामा

लखनऊ: उत्तरप्रदेश में पिछले कई दिनों से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस हत्यारों और अपराधियों पर अंकुश लगाने में असमर्थ साबित हो रही है. आज दिल दहलाने वाली घटना लखीमपुर खीरी में घटित हुई. तीन बार विधायक रहे निर्वेन्द्र मिश्र की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी. आसपास के लोग पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है.

पूर्व विधायक की हत्या से हड़कम्प

Lakhimpur Kheri: Former MLA Narendra Mishra allegedly beaten to death over a land dispute, today.

"There was a minor skirmish over a land dispute & situation escalated, during which he got injured & was taken to hospital where he was declared brought dead," says SP pic.twitter.com/c4uuyoZHfo

— ANI UP (@ANINewsUP) September 6, 2020