'हम जीत रहे हैं और सरकार बीजेपी के नेतृतव में बनेगी'

नई दिल्ली: झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना का दौर जारी है. इस बीच शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, इसके बावजूद रघुवर दास को जीत की उम्मीद है. झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने में कुछ ही देर बाकी है. मतगणना का दौर जारी है.

शुरुआती रुझानों में भले ही भारतीय जनता पार्टी JMM-कांग्रेस गठबंधन से काफी पीछे चल रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के निवर्तमान सीएम रघुवर दास को ये उम्मीद है कि सरकार उन्हीं के पार्टी की बनेगी. उन्होंने कहा कि ये अभी अभी रुझान है, अंतिम नहीं. मीडिया से बात करते हुए रघुवर ने ये भी कहा कि मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा.

Jharkhand CM & BJP candidate from Jamshedpur East: Had Saryu Rai caused damage, I would not have received the votes, which I did so far. Let me clearly state that we're not only winning but we'll also form govt under the leadership of BJP in the state. #JharkhandAssemblyPolls https://t.co/6OvpA2PYlY

