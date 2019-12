जंग-ए-झारखंड में आज नतीजों का दिन! यहां पढें: पल-पल का अपडेट

23 दिसम्बर 2019, 12:27 बजे

झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने ये भरोसा जताया है कि हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहा है. रुझानों में हम सीधे तौर पर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं.

Congress's Jharkhand in-charge, RPN Singh: We were confident that Jharkhand will give clear majority to our alliance. Trends are good but I won't make comment until final result.We've clearly said that Hemant Soren will be CM candidate of our alliance. #JharkhandElectionResults pic.twitter.com/snJVbK9996

— ANI (@ANI) December 23, 2019