Bihar Election:लालू की बहू ने छुए Nitish के पैर,उसी रैली में नारेबाजी सुनकर भड़के CM

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से उन्हें कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा है. बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिले की परसा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे. यहां से चंद्रिका राय जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं.

रैली के दौरान मंच पर नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचे, तुरंत चंद्रिका राय की बेटी और लालू यादव की बहू ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद जब नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) ने भाषण देना शुरू किया तब कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इससे भड़क गये.

#WATCH | "If you don't want to vote for us, don't but don't create nuisance. You will do harm to the person for whom you're here," Bihar CM Nitish Kumar to a group of people raising slogans during his rally in support of JDU candidate Chandrika Rai in Parsa. #BiharPolls pic.twitter.com/tJ0P1tK2ny

— ANI (@ANI) October 21, 2020