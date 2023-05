KRK ने आमिर खान और फातिमा सना शेख की शादी का किया दावा, कहा- जल्द करेंगे निकाह

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर आमिर खान और फातिमा सन शेख का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में फातिमा और आमिर खान पिकलबॉल गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगो अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग आमिर और फातिमा को कपल बता रहे हैं. वहीं बॉलीवुड एक्टर केआरके यानी कमाल आर खान ने आमिर खान और फातिमा के रिश्ते और उनकी शादी को लेकर ट्वीट किया है.

आमिर की शादी को लेकर किया ट्वीट

Breaking News- Aamir Khan is going to get married with his daughter’s age Fatima Sana Shaikh soon. Aamir Khan is dating Sana from the time of their film Dangal.

