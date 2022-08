Laal Singh Chaddha BO Collection: देश में फ्लॉप, लेकिन विदेशों में बजा आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का डंका

नई दिल्ली: Laal Singh Chaddha BO Collection: 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) मजह एक फिल्म नहीं, आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था. उन्होंने इस फिल्म के जरिए चार साल बार बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. वह इसी मूवी को लेकर पिछले लंबे वक्त से चर्चा में बने हुए हैं. आखिरकार 'लाल सिंह चड्ढा' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को जहां रिलीज से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है.

सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है 'लाल सिंह चड्ढा'

फिल्म के ऊपर भारतीय सेना के अपमान और धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं. ऐसे में भारत में फिल्म के कलेक्शन में भी असर साफ-साफ देखने को मिल रहा है. 'लाल सिंह चड्ढा' बेशक भारत में फ्लॉप हो गई है, लेकिन फिल्म का डंका विदेशों में खूब बज रहा है.

फिल्म विदेशों में जबरदस्त कारोबार कर रही है

जहां एक और देश में आमिर खान की फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है, वहीं विदेशों के बॉक्स ऑफिस में 'लाल सिंह चड्ढा' कमाई के मामले में सफल हो गई है.

Boxoffice can be sooo damn unpredictable... The holiday releases - #LaalSinghChaddha and #RakshaBandhan - couldn't topple the *opening day* record held by #BhoolBhulaiyaa2 [₹ 14.11 cr], which was released on a *non-holiday*... Here's ANOTHER SHOCKER... pic.twitter.com/QJ0hY8PTJO

taran adarsh (@taran_adarsh) August 15, 2022