बीच सड़क पर शख्स ने गर्लफ्रेंड को मारा थप्पड़, भड़के एक्टर नागा शौर्य ने लड़के को सिखाया सबक

नई दिल्ली Naga Shaurya Video: टॉलीवुड अभिनेता नागा शौर्य जब एक लड़की के बचाव में आए, जिसे उसके प्रेमी ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था, वह वास्तविक जीवन के नायक बन गए.अपनी फिल्मों में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले अभिनेता ने उस समय वास्तविक जीवन के नायक की भूमिका निभाई, जब उन्होंने हैदराबाद में एक व्यस्त सड़क पर एक ऐसे व्यक्ति का सामना किया, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ अपमानजनक व्यवहार किया.

लड़की का किया सपोर्ट

నడిరోడ్డుపై యువతిని కొట్టినందుకు యంగ్ హీరో ఆ వ్యక్తిపై ఆగ్రహం.!#HERO #nagashaurya #humanity stopped young Man Beating Women On Road.#TollywoodActor young hero #nagashaurya felt like a real hero after witnessing an incdent happning bfore his eyes

#PhalanaAbbayiPhalanaAmmayi pic.twitter.com/1NqgnR3YWQ

— Sunil Veer (@sunilveer08) February 28, 2023