56 की उम्र में 'जयकांत शिकरे' ने रचाई दूसरी बार शादी, बच्चे भी हुए शामिल

मुंबईः बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल बॉलीवुड के 'जयकांत शिकरे' यानी प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर बज (New Buzz) क्रिएट कर दिया है. इसकी वजह है 56 साल की उम्र में एक्टर की 'शादी' और उसका जश्न.

लोगों को इस कपल का अंदाज काफी पसंद आ रहा है, साथ ही फैंस ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रकाश राज ने जिंदगी के इस मोड़ पर किसका हाथ थाम लिया है.

We got married again tonight..because our son #vedhant wanted to witness it . Family moments #bliss pic.twitter.com/Vl29VlDQb4

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 24, 2021