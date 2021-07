बॉलीवुड के सबसे महंगे विलेन प्राण, सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा लेते थे फीस

नई दिल्ली: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय विलेन जिसे लोगों ने फिल्म के हीरो से भी ज्यादा प्यार दिया, वह थे प्राण (Actor Pran). प्राण का निधन 12 जुलाई, 2013 में मुंबई के लीलावती अस्पताल में 93 वर्ष की उम्र में हुआ. एक्टर की आज (12 जुलाई) 8वीं डेथ एनिवर्सरी है.

बनना चाहते थे फोटोग्राफर

12 फरवरी, 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान में जन्मे प्राण कृष्ण सिकंदर (Actor Pran death anniversary) एक संपन्न परिवार से थे लेकिन बचपन से ही उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था. पहले तो प्राण एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अपना एक स्टूडियो भी खोला और इसी क्षेत्र में बेहतरीन काम की तलाश में पहले शिमला गए और फिर लाहौर की ओर रुख किया.

बिना ऑडिशन के मिली फिल्म

इसी बीच फिल्म निर्माता-निर्देशक मोहम्मल वली की नजर प्राण पर पड़ी. दरअसल उस समय एक्टर ऑडिशन से ज्यादा किसी अनजान जगहों पर फिल्म मेकर्स को मिल जाया करते थे. मोहम्मद वली भी अपनी फिल्म 'यमला जट' के लिए एक नई चेहरे की तलाश कर रहे थे और इस खोज में उन्हें प्राण मिल गए.

साल 1940 में फिल्म 'यमला जट' रिलीज हुई और इसी के साथ एक्टर का सफर शुरू हो गया. जैसे ही प्राण के फिल्मी करियर ने गति पकड़ी, आजादी के बाद भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और प्राण अपने परिवार के साथ लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए.

पत्नी के गहने और होटल में काम कर गुजारे दिन

मुंबई आने के बाद उनका (Actor Pran unknown facts) करियर दोबारा से शुरू हुआ. करीब 5-6 महीने तक एक्टर को कोई काम नहीं मिला, स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक्टर को अपनी पत्नी के गहने बेचकर और होटल में काम कर गुजारा करना पड़ा.

इस दौरान फिर एक बार प्राण (Actor Pran films) की किस्मत पलटी और उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिल गया. फिल्म में उनके साथ देवानंद और कामिनी कौशल थे, यह फिल्म हिट साबित हुई. इसके बाद प्राण ने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आजाद, देवदास, राम और श्याम, जंजीर, जॉनी मेरा नाम, आदमी, देस परदेस, वारदात जैसी फिल्मों में जबरदस्त किरदार निभाए.

फिल्म के हीरो से ज्यादा फीस लेते थे प्राण

अपने अभिनय के दम पर 70 के दशक में प्राण (Actor Pran charged more than Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan) स्टारडम के मामले में फिल्म के हीरो से भी ज्यादा डिमांड में आ गए. कुछ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो प्राण सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी ज्यादा एक फिल्म के लिए फीस लेते थे, इतना ही नहीं फिल्म डॉन के लिए जहां अमिताभ को ढाई लाख मिले थे तो वहीं प्राण ने 5 लाख रुपये चार्ज किए थे.

7 दशक तक फिल्मों में किया राज

इसी से प्राण की शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है. आजादी से पहले और बाद के दशक को मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने करीब 7 दशक तक फिल्मों में काम किया और 350 से ज्यादा फिल्में की. इतनी सफलता के बाद भी प्राण कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए जो एक बेहतरीन इंसान की पहचान होती है.

प्राण से हर निर्माता-निर्देशक इतना प्रभावित थे कि उनकी हर फिल्म की स्टारकास्ट में 'एंड प्राण' लिखा आता था.

