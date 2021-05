संकट के इस काल में भी दवाईयों के नाम पर लोग कर रहे हैं कालाबाजारी, आर माधवन का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: पूरा देश कोरोना की चपेट में आ चुका है. सरकार, प्रशासन हर कोई इससे हर लड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा है. संकट के इस काल में जहां देश ऑक्सीजन और दवाईयों की कमी से लड़ रहा है. लेकिन मुश्किल के इस समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है.

जहां हर कोई इस महामारी से लड़ रहा है तो न जानें कितनों ने अपने करीबियों और दोस्तों को खो दिया. प्रतिदिन जहां लोग इलाज न होने या समय पर दवा न मिलने की वजह से मर रहे हैं तो कुछ लोगों ने इस महामारी को भी अपने कमाई का जरिया बना लिया है.

Also received this .. pls be aware .we have such devils amongst us too. pic.twitter.com/t5YRw9vakB

