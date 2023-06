'आदिपुरुष' के डायरेक्टर ने मंदिर में किया कृति सेनन को किस, भड़क पड़े BJP नेता

नई दिल्ली: ओम राउत (Om Raut) के निर्देशन में बनी फिल्म 'आदिपुरुष' (Adipurush) पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. रामायण की तर्ज पर बन रही 'आदिपुरुष' में साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) को भगवान राम के रोल में देखा जा रहा है. वहीं, कृति सेनन (Kriti Sanon) फिल्म में माता सीता का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच अब फिल्म के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोगों ने उन्हें फटकार लगाना शुरू कर दिया है.

Om Raut ने किया Kriti Sanon को किस

मेकर्स ने मंगलवार को तिरुपति में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया. इसके बाद फिल्म की टीम तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचीं. यहां से टीम की कई फोटोज और वीडियोज भी वायरल हो रही हैं. ऐसे ही एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें ओम राउत मंदिर में कृति सेनन को गुडबाय किस करते हुए देखा जा रहा है, इसके बाद से ही डायरेक्टर पर लोग बुरी तरह से भड़क पड़े हैं.

ओम राउत पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रभास, कृति और ओम मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं. दर्शन करने के बाद टीम एक दूसरे को अलविदा कहकर चलने की तैयारी करती है. तभी ओम राउत गुडबाय करते हुए कृति को गले लगाते हैं और गाल पर किस कर लेते हैं.

#Adipurush: Controversies continue to haunt the Team! While such a send-off gesture is quite common amongst the celebrities, it was inappropriate at the Tirumala. #KrithiSanon #OmRaut pic.twitter.com/hkUd2ButLG

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) June 7, 2023