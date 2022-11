टाइगर का फोटो बना रवीना टंडन के लिए मुसीबत, एक्ट्रेस को देनी पड़ी सफाई

नई दिल्ली: एक्ट्रेस रवीना टंडन को हाल ही में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया. शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश गईं एक्ट्रेस ने अपनी इस सफारी की कुछ स्पेशल वीडियोज सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीं. इसके बाद रवीना पर जंगल के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा. इन वीडियोज में रवीना टाइगर के बेहद करीब से फोटो खींच रही हैं.

Luckily for us ,that we did not take any sudden action, but sat quiet and watched the tigress, move on.We we’re on the tourism path, which mostly these tigers cross. And Katy the tigress in this video aswell, is habituated to coming close to vehicles and snarling. pic.twitter.com/gNPBujbfBP — Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 30, 2022

रवीना टंडन ने किए ट्वीट

रवीना टंडन ने इस पर सफाई देते हुए कई ट्वीट किए रवीना ने लिखा कि हमने बाघिन के सामने से गुजरते वक्त किसी तरह की हलचल नहीं की. हम शांत बैठे रहे और बाघिन वहां से गुजर गई. हम पर्यटकों के लिए बने रास्ते पर ही थे. इस रास्ते से ही ज्यादातर बाघ गुजरा करते हैं. इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो बाघिन पास से गुजरते हुए गुर्राती है.

#satpuratigerreserve .. Tigers are kings of where they roam. We are silent spectators. Any sudden movements can startle them aswell. pic.twitter.com/5f6WrN8xRn — Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 30, 2022

बाघ को बताया राजा

ऐसे में रवीना टंडन ने एक और ट्वीट किया लिखती है कि टाइगर जहां रहते हैं वहां के राजा होते हैं. हम शांत होकर एक मूक दर्शक की तरह उन्हें देखते हैं. हमारी एक हल्की सी हरकत भी उन्हें चौंका सकती है. ये सारे ट्वीट रवीना टंडन ने तब किए जब उन्होंने टाइगर्स की बेहद नजदीक से तस्वीरें क्लिक कीं.

#satpuratigerreserve .@News18MP reports.A tiger gets close to the deputy rangers bike. One can never predict when and how tigers will react. It’s the Forest Department licensed vehicle,with their guides and drivers who are trained to know their boundaries and legalities. pic.twitter.com/mTuGLSVPER — Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 29, 2022

रवीना टंडन ने बताया जोखिम

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि एक टाइगर डिप्टी रेंजर की बाइक के बेहद करीब आ गया था. ये कोई भी नहीं बता सकता कि टाइगर कब और कैसे रिएक्ट करता है. जिस गाड़ी से हम सफारी पर गए थे वो जंगल विभाग का लाइसेंस प्राप्त वाहन था. इस गाड़ी में उनके ड्राइवर और गाइड होते हैं, जिन्हें जंगल से जुड़े सारे नियम कानून और सीमाएं पता रहती हैं.

