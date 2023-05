New Parliament: शाहरुख खान के बाद अब इन सितारों ने नए संसद भवन पर जताई खुशी, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: Bollywood stars on New Parliament House: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्धाटन कर दिया हैं. नया भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. हाल ही में इसके अंदर की तस्वीरें सामने आई थीं, जिसे देखकर हर कोई इसका मुरीद हो गया था. अब इसकी फैन लिस्ट में बॉलीवुड के कई सितारों का नाम शुमार हो गया है. उन्होंने नए संसद भवन का वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया कर काफी कुछ कहा है.

अक्षय कुमार ने किया ट्वीट

अक्षय कुमार ने संसद भवन का वीडियो शेयर किया, साथ ही अपनी आवाज से वाइस ओवर भी लगाया. वीडियो साझा करने के साथ अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'संसद के इस शानदार नए भवन को देखकर गर्व होता है.

Proud to see this glorious new building of the Parliament. May this forever be an iconic symbol of India’s growth story. #MyParliamentMyPride pic.twitter.com/vcXfkBL1Qs

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 27, 2023