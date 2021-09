अजय देवगन ने 30 साल बाद रीक्रिएट किया फिल्म 'फूल और कांटे' का सिग्नेचर स्टंट

नई दिल्ली: बॉलीवुड में अजय देवगन (Ajay Devgan) ने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में आई फिल्‍म 'फूल और कांटे' से की थी. उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही. इस फिल्‍म में दो मोटरसाइकिलों पर पैर रखकर जिस तरह से उन्होंने एंट्री की, वह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है. पहली ही फिल्म में अपने निभाए गए किरदार के लिए अजय देवगन को 'बेस्‍ट मेल डेब्‍यू' के अवार्ड से सम्मानित किया गया था.

अजय ने शुरुआती दौर में अपनी पहचान एक्शन हीरो के तौर पर बनाई और करीब दो दशक से अधिक समय से फैन्स के दिलों पर राज कर रहे हैं. वहीं एक बार फिर फिल्म 'फूल और कांटे' के रिलीज के करीब 30 साल बाद एक्टर अपने सिग्नेचर स्टंट को दोहराते दिखे.

फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार अजय ने वह स्टंट दो बाइक पर खड़े होकर नहीं बल्कि दो ट्रकों पर खड़े होकर करते नजर आए. इससे पहले भी अजय ने यह सिग्नेचर स्टंट 'गोलमाल 3' (Golmaal 3) और 'सन ऑफ सरदार' (Son of Sardar) में फिल्माया था, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक्टर ट्रक पर खड़े होकर यह स्टंट करेंगे.

अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है. उन्होंने स्टंट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है 'इसने मुझे उस स्‍प्‍लिट की याद दिला दी, जो मैंने 30 साल पहले किया था! आपके लिए लेकर आए हैं, एंटरटेनमेंट और वैल्‍यू की डबल गारंटी! ज्‍यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें.'

आपको बता दें कि अजय देवगन जल्द ही बेयर ग्रिल्स के शो 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) के स्पेशल एपिसोड में नजर आने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने डिस्कवरी ने साथ डील साइन किया है. शूट के लिए अजय देवगन मालदीव के लिए रवाना हो चुके हैं.

वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' हाल में ही रिलीज हुई थी. इसके अलावा एक्टर 'गंगूबाई काठियावाड़ी', 'आरआरआर' और 'मैदान' में नजर आने वाले हैं.

