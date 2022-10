अजय देवगन की 'मैदान' इस दिन होगी रिलीज, फुटबॉल कोच किरदार में नजर आएंगे एक्टर

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों की वजह से चर्चा में हैं. दो दिन पहले ही उनकी फिल्म 'दृष्यम 2' (Maidaan) का टीजर सामने आया था, और अब उनकी फिल्म 'मैदान' की नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है. 'मैदान' भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैनेजर और कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बेस्ड है. फिल्म में अजय देवगन 'अब्दुल रहीम' की भूमिका मे नजर आएंगे.

2023 में होगी रिलीज

अजय देवगन ने पोस्ट कर अपनी फिल्म 'मैदान' की नई रिलीज डेट की घोषणा की है. अभिनेता ने अपने पोस्ट में लिखा, 'एक अज्ञात नायक, सैयद अब्दुल रहीम की सच्ची कहानी का अनुभव करें, जिसने भारत को गौरवान्वित किया.

Experience the true story of an unknown hero, Syed Abdul Rahim who brought glory to India. #Maidaan releasing on 17th February, 2023.@pillumani @raogajraj @ActorRudranil @iAmitRSharma @arrahman @manojmuntashir @SaiwynQ @writish @BoneyKapoor @akash77 @JoyArunava

