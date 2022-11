अक्षय कुमार करेंगे कोयला खदान में रेस्क्यू, निभाएंगे इस रियल लाइफ हीरो की भूमिका

नई दिल्ली: अक्षय कुमार एक बार फिर एक रियल लाइफ हीरो की फिल्म लेकर आने वाले हैं. इस बार वो दिवंगत सरदार जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाने वाले हैं. जसवंत सिंह वो रिएल लाइफ हीरो हैं जिन्होंने 16 नवंबर 1989 को पश्चिम बंगाल के रानीगंज में बाढ़ में डूबे कोयला खदान में फंसे 65 मजदूरों की जान बचाई थी.

ऐसे में इत ऐतिहासिक हीरो के साहस की तारीफ करते हुए केंद्रीय कोयला एवं खदान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने टेवीट किया है. लिखते हैं 'दिवंगत सरदार जसवंत सिंह गिल को याद करते हुए जिनके साहस ने 65 मजदूरों को बाढ़ प्रभावित कोयला खदान से बचाया था. हमें कोयला वॉरियर्स पर गर्व है जो रोजाना इस तरह की स्थितियों से भिड़ते हैं.'

Thank you @JoshiPralhad ji for remembering this day यह हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय #SardarJaswantSinghGill जी कि कहानी को एक फिल्म के रूप में लोगों तक पहुँचाने का हमें मौका मिला है| @easterncoal https://t.co/jXHLcFexif

— Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) November 16, 2022