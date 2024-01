राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए Alia Bhatt ने चुनी खास साड़ी, पल्लू में नजर आएगी 'रामायण' की झलक

नई दिल्ली: Alia Bhatt: देशभर में आज उत्सव का माहौल है. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज अयोध्या राम मंदिर के उद्धघाटन समारोह में पहुंची थीं. एक्ट्रेस ने इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए खास तरह का ऑउटफिट कैरी किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया.

पति के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुईं एक्ट्रेस

बॉलीवुड के सितारे हमेशा ही अपने लुक को लेकर चर्चा में रहते हैं. किसी भी खास मौके के लिए वो लोग एक्टर्स खास आउटफिट चुनते हैं. ऐसे ही आलिया भट्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में नीले रंग की खास साड़ी पहनी है. जो दिखने में काफी सिंपल है. फैंस को एक्ट्रेस की साड़ी काफी पसंद आई है.

Alia Bhatt is wearing a saree that has the entire Ramayan depicted on it through motifs.#AliaBhatt #RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/9lVMIJRLem

