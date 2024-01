हर साल श्री राम के दर्शन करेंगे साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर खुद को बताया भाग्यशाली

नई दिल्ली: Ayodhya Ram Mandir: आज यानी 22 जनवरी को पूरे देश में त्यौहार का माहौल बना हुआ है. हर तरफ बस राम लला की चर्चा हो रही है. राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी बड़े धूम धाम से पूरा हुआ. समारोह का साक्षी बनने कई फिल्मी सितारे भी शामिल हुए थे. बॉलीवुड से लेकर साउथ के दिग्गज अभिनेता ने समारोह में अपना अपना योगदान दिया. इसी बीच रजनीकांत ने मीडिया से बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया जो सबका ध्यान खींच रहा है. आइए जानते हैं एक्टर ने क्या कुछ कहा है?

हर साल आएंगे अयोध्या दर्शन करेंगे साउथ सुपरस्टार

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में जब एक्टर से पूछा गया कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कैसा रहा और उन्हें प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसी लगी? इस पर साउथ सुपरस्टार ने कहा, "सब कुछ बहुत अच्छा रहा, इस ऐतिहासिक समारोह का हम हिस्सा बन पाए बहुत भाग्यशाली बात हैं." आगे उन्होंने भगवान राम की मूर्ति को बहुत खूबसूरत बताते हुए कहा की वो हर साल मंदिर आकर उनके दर्शन करेंगे.

#WATCH | Actor Rajinikanth attended the Ram temple 'Pran Pratishtha' in Ayodhya today

"It was a historic event and I am very fortunate. Will definitely come to Ayodhya every year," he said. pic.twitter.com/8USwYmBWoA

— ANI (@ANI) January 22, 2024