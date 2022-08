Allu Arjun: 'पुष्पा' नहीं झुका पैसे के सामने, ठुकराया शराब कंपनी का करोड़ों का ऑफर

नई दिल्ली: Allu Arjun सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदादिली की वजह से भी जाने जाते हैं. 'पुष्पा' के कैरेक्टर से भारतवासियों के दिल पर राज करने वाले ये एक्टर कारनामे पर कारनामे करते नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इन्होंने पान मसाला के ऐड को ठुकराया था. वहीं अब इन्होंने शराब के ऐड की करोड़ों की डील को लात मार दी है.

कॉलमनिस्ट और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर मोनबाला विजयबालन का एक ट्वीट सामने आया है. ट्वीट में मनोबाला लिखते हैं कि 'अल्लू अर्जुन ने गुटखा और शराब कंपनी के 10 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया है. फिलहाल अल्लू अर्जुन एक ऐड करने का 7.5 करोड़ चार्ज करते हैं. उनके जीवन मूल्यों को सलाम है.'

#AlluArjun denied a ₹10 cr offer from gutka and liquor brand.

Currently he is charging ₹7.5 cr for brand endorsements.

Kudos to the star for following his principles.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) August 10, 2022