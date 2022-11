Bday Special: कमाल के पेंटिंग करते थे अमोल पालेकर, एम.एफ. हुसैन जब भी मिलते तो कहते एक ही बात

Amol Palekar Career: अमोल पालेकर खुद को लेकर हमेशा एक ही बात कहा करते कि 'I am an actor by accident, producer by complusion and director by choice.' लेकिन पर्दे पर आम आदमी से दिखने वाले अमोल पालेकर जिनका ताल्लुक पेंटिंग, रंगों और सिर्फ थिएटर से था वो बड़े पर्दे पर कैसे पहुंचे. उन्होंने कभी एक सेट पैटर्न को फॉलो नहीं किया और वही किया जो उन्हें पसंद आता.

फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट

अमोल पालेकर बेहद कमाल के पेंटर थे उनकी एक्टिंग का जादू तो सबने देखा लेकिन उनकी पेंटिंग ब्रश के जादू के तो मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन भी मुरीद थे. जब भी हुसैन अमोल से मिलते तो कहते कि एक्टिंग का तो मुझे पता है कि आप क्यो कर रहे हैं लेकिन ये बताइए कि पेंटिंग-वेंटिंग में कुछ नया किया या नहीं. बता दें कि अमोल पालेकर ने अपने साथ काम कर चुकीं अभिनेत्रियों की पेंटिंग बनाई है. इसके अलावा कई बार आर्ट गैलरी में उनके इस हुनर की एग्जीबिशन भी लगी है.

जब शाहरुख खान के साथ की थी फिल्म

अमोल पालेकर अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए. फिल्म का नाम था 'पहेली'. 'पहेली' में बतौर एक्टर अमोल ने शाहरुख खान को साइन किया. ऐसे में अमोल शाहरुख खान से बेहद प्रभावित हुए. कहते हैं कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने कहा था कि 'मूंछ भी क्या मैं तो इस फिल्म के लिए पूंछ भी लगाने के लिए तैयार हूं.'

जब बने थे विलेन

70-80 के दौर में सभी अपने हीरो को अपना आदर्श मानते थे. ऐसे में हीरो बेहद सोच समझकर ही किरदार चुनते लेकिन अमोल पालेकर हमेशा चैलेंजेस लेने में विश्वास रखते. यही बात थी कि लगातार तीन हिट फिल्में 'रजनीगंदा', 'छोटी सी बा'त और 'चितचोर' करने के बाद श्याम बेनेगल की 'भूमिका' में नेगेटिव रोल निभाया वहीं 'खामोश' में भी एक खूनी के किरदार में नजर आए थे. ऐसे में एक्टर को बार-बार रोका गया कि वो अपने करियर के साथ रिस्क ले रहे हैं लेकिन अमोल ने किसी की बता नहीं सुनी और वहीं किया जो उन्हें एक्साइट करता था.

