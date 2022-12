Bigg Boss 16 Eviction: बिना वोटिंग के ये कैसा एलिमिनेशन, इस कंटेस्टेंट को किया बेघर!

Ankit Gupta Eviction: सलमान खान हर बार शो में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि किसी भी कंटेस्टेंट को शो से बाहर का रास्ता सिर्फ जनता ही दिखा सकती है. पिछले दो हफ्ते से लगातार बिग बॉस में वोटिंग लाइंस बंद थी, ऐसे में क्रिसमस पर किसी के भी एविक्ट ना होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब बात कुछ और ही निकल कर आई है.

इस वीकेंड जो कंटेस्टेंट बेघर होने वाला है उसका नाम सुन आपको शॉक लग सकता है. 'द खबरी' ने अपने अकाउंट से खबर शेयर की है कि अंकित गुप्ता को शो से बाहर किया जा रहा है. अंकित गुप्ता के एविक्शन को सब अनफेयर बता रहे हैं. ये इल्जाम लगाए गए हैं कि अंकित सबसे कम एक्टिंव हैं जबकि पिछले कुछ समय से अंकित बेहद एक्टिव दिखाई दिए हैं.

Exclusive and Confirmed#AnkitGupta has been Eliminated by Homemates for Having least Contribution in the show.

— The Khabri (@TheKhabriTweets) December 22, 2022