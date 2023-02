अनुपम खेर ने फिर बयां किया कश्मीरी पंडितों का दर्द, इस तरह की आर्थिक मदद

नई दिल्ली: अनुपम खेर (Anupam Kher) किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. इस बार वह फिर से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करने की वजह से चर्चा में आ गए हैं. अनुमप हाल में दिल्ली में स्थित 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉनकलेव' में शिरकत करने पहुंचे. इस दौरान अभिनेता ने कश्मीरी पंडितों का दर्द को बयान करती अपनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के बारे में भी बातचीत की. वहीं, उन्होंने कश्मीरी पंडितो की स्थिति को लेकर भी काफी कुछ कहा. अनुपम खेर ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने से वहां की हालत में काफी सुधार आया है. इसके साथ ही उन्होंने कश्मीरी लोगों की मदद के लिए 5 लाख रूपए की मदद करने का भी वादा किया.

कश्मीरियों की मदद के लिए बढ़ाएंगे हाथ

अनुपम खेर ने 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्कलेव' में 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'हमने द कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी हिंदुओ के दुख दर्द और उनकी स्थिति दिखाई है. इस फिल्म को दर्शकों ने भी काफी पसंद किया.

'The Kashmir Files' showed problems of Kashmiri pandits. We've earned a lot. We give charity to foreign orgs that are already rich. Now it's important to give charity to our own people. I pledge Rs 5 lakhs for them: Anupam Kher at ‘Global Kashmiri Pandit Conclave’ event in Delhi pic.twitter.com/dI6vAy5dao

