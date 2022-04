Anupama Namaste America: शो के पहले एपिसोड ने जीता दर्शकों का दिल, कहानी में लाया गया है ये ट्विस्ट

नई दिल्ली: टीवी के सुपरहिट शो 'अनुपमा' के प्रीक्वल 'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' (Anupama Namaste America) का दर्शक लंबे वक्त से ब्रेसबी से इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार शो का धमाकेदार आगाज हो चुका है. मेकर्स ने हॉटस्टार पर इस मोस्ट अवेटेड शो के पहले एपिसोड को लॉन्च कर दिया गया है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' के पहले एपिसोड ने मचाई धूम

'अनुपमा नमस्ते अमेरिका' के पहले एपिसोड ने ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. शो में कई पुराने किरदार आपको यंगर लुक में नजर आएंगे.

This scene was so beautifully crafted He holds his son for a while and says : ise sambhalna meri gardan akad gyi hai She wraps both her children in her arms without a single frown THE MAN goes : tumhe kya batau kitna bojha hai mere kandho par #Anupamaa #AnupamaaNamasteAmerica pic.twitter.com/XflcNkfWNk

रूपाली का ये अंदाज देख फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है. पहले एपिसोड में अनुपमा की जिंदादिली और मोटी बा के बेबाकपन ने हर किसी का दिल जीत लिया है. दोनों की बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है.

फैंस को पसंद आ रही है शो की कहानी

मेकर्स ने इस शो को दिलचस्प बनाने के लिए किरदारों और कहानी पर खूब काम किया है. इस वेब शो के जरिए आपको पता चलेगा कि अनुपमा की जिंदगी आज से 17 साल पहले कैसी हुआ करती थी?

Just look at her man,so damn cute and beautiful

I now know why Anuj couldn't forget Anu

पहले एपिसोड को देखने के बाद रूपाली गांगुली के फैंस लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं और हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर 17 साल पहले अनुपमा की जिंदगी में क्या-क्या हुआ था?

अनुपमा के इर्द-गिर्द घूमने वाली है पूरी स्टोरी

अनुपमा के चाहने वाले इस शो को सुपर-डुपर हिट बता रहे हैं. बता दें कि इस शो की कहानी भी अनुपमा के इर्द-गिर्द घूमने वाली है.

You just can't resist to fall in love with Rupali Ganguly all over again in the prequel

She's just glowing and glowing throughout the episode @TheRupali

Pics taken from hstg#Anupamaa#AnupamaaNamasteAmerica pic.twitter.com/YEuXmKHXlF

