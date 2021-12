'अनुपमा' की काव्या ने दिखाया ग्लैमरस अवतार, इन तस्वीरों ने मचाई हलचल

नई दिल्ली: टीवी शो 'अनुपमा' (Anupamaa) के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा (Madalsa Sharma) ने अपने नेगेटिव किरदार से भी दर्शकों का दिल जीता है. मिथुन चक्रवर्ती की बहू आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं रह गई हैं. उन्होंने काफी कम समय में इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास और अलग पहचान बना ली है.

फिर सुर्खियों में आईं एक्ट्रेस

वैसे, एक्ट्रेस अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर फैंस के साथ अपनी हॉट फोटो और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. अब एक बार फिर से वह अपनी नई फोटो के कारण काफी चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पूल किनारे वेस्टर्न लुक में नजर आ रही हैं.

टॉप और हाई स्लिट स्कर्ट में दिखीं मदालसा

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मदालसा येलो टॉप और हाई स्लिट स्कर्ट में नजर आ रही हैं. ग्लैमरस लुक को कैरी कर एक्ट्रेस पूल किनारे अदाएं दिखा रही हैं. लाइट मेकअप और कर्ली ओपन हेयर के साथ मदालसा ने अपने लुक को कंप्लीट किया है. एक्ट्रेस ने एक साथ दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अलग-अलग एंगल में पोज देती दिख रही हैं.

एक्ट्रेस की मुस्कान आपका दिल जीत लेगी

इन तस्वीरों में मदालसा की मुस्कान आपका दिल जीत लेगी. फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'Keep it simple, but significant….'. हमेशा की तरह मदालसा यहां भी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. अब फैंस उनके इस लुक को काफी पसंद कर रहे हैं और तारीफ करते हुए लगातार कमेंट्स कर रहे हैं.

तेलुगु सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं मदालसा

वर्क फ्रंट की बात करें तो मदालसा इन दिनों सीरियल 'अनुपमा' में नजर आ रही हैं. वह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. अब वह छोटे पर्दे पर हाथ जमाने की कोशिश कर रही हैं. मदालसा ने 2009 में तेलुगु फिल्म ‘फिटिंग' से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके अलावा उन्होंने कन्नड़ फिल्म 'शौर्य' में भी काम किया है.

