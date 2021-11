गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी संग रोमांटिक हुए अरबाज खान, बाहों में बाहें डाले आए नजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान (Arbaaz Khan) अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उन्हें अक्सर गर्लफ्रेंड और मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) के साथ देखा जाता है. फैंस को दोनों की जोड़ी बेहद पसंद भी है.

गर्लफ्रेंड संग मालदीव में एन्जॉय कर रहे हैं अरबाज

अब इन दिनों अरबाज गर्लफ्रेंड जॉर्जिया संग मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इसी रोमांटिक वेकेशन की कुछ तस्वीरों हाल ही में अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की हैं, जिसमें वह गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) के साथ नजर आ रहे हैं. इन फोटो में देखा जा सकता है कि दोनों काफी रोमांटिक मूड में हैं.

एक्टर ने शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

अरबाज ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'Enjoyed our stay at the Amaya Kuda Rah.. Thank you for the wonderful hospitality'. इन तस्वीरों में दोनों बाहों में बाहें डाले दिखाई दे रहे हैं. फैंस भी दोनों की जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. तस्वीरों को अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.

जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं अरबाज

बता दें कि अरबाज और जॉर्जिया लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अरबाज, जॉर्जिया से करीब 22 साल बड़े हैं. अभिनेता 52 साल के हैं, जबकि जॉर्जिया 30 साल की हैं. ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं. काम की बात करें तो अरबाज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'दरार' से की थी.

