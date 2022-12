Avatar 2 Twitter Review: जेम्स कैमरून की 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने मचाई धूम, देखें सोशल मीडिया रिव्यू

नई दिल्ली: Avatar 2 Twitter Review: 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) साल 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से रही थी. इस फिल्म का इंतजार दुनियाभर के दर्शक बेसब्री से कर रहे थे. फिल्म आज ग्लोबली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. जेम्स कैमरून की ये फिल्म 'अवतार' का सीक्वल है. फिल्म में मोशन पिक्चर और वीएफएक्स ऑडियंस को खूब अट्रैक्ट कर रहे हैं.

ट्विटर ट्रेंड हुई ‘अवतार 2’

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस फिल्म को अब थिएटर में देखने पहुंच चुके हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. लोग ट्विटर पर फिल्म के क्लिप शेयर कर प्रतिक्रियायें दे रहे हैं. किसी ने इसे विजुअल ट्रीट कहा है तो कोई ब्लॉकबस्टर बता रहा है.

फैंस कर रहे कमेंट

ट्वीटर पर एक यूजर ने कमेंट किया है- टेक्निकली के लिहाज से यह शानदार फिल्म है. क्वाट्रिच बदला लेने के लिए वापस आ गया है, क्या सुली अपने परिवार को बचा सकता है?

वॉटर स्किवेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है.' एक यूजर ने लिखा- 'अवतार 2 रिव्यू, कई मायनों में यह फिल्म बेहतरीन है. परिवार के आसपास केंद्रित है #AvatarTheWayOfWater.'

क्या है कहानी

‘अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर’ जेम्स कैमरन द्वारा निर्देशित एक बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म है. "अवतार" की अगली कड़ी पेंडोरा और उसके स्वदेशी लोगों की कहानी को आगे बढ़ाती है. 'अवतार 2' में, मेन कैरेक्टर, जेक सुली, ने पेंडोरा पर को पूरी तरह से अपना लिया है और नावी में से एक बन गया है. अपनी पत्नी नेतिरी के साथ, जेक को पेंडोरा के अस्तित्व के लिए एक नए खतरे का सामना करना होता है, साथ ही अपने अतीत का सामना भी करेगा. फिल्म में नए कैरेक्टर भी शामिल है.

