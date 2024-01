Ramlala Pran Pratishtha: अयोध्या में गूंजी अनुराधा पौडवाल से लेकर सोनू निगम तक की आवाज, राम भक्ति में हुए लीन

नई दिल्ली: राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शरीक होने के लिए देशभर की तमाम हस्तियां अयोध्या पहुंची हैं. कई फिल्मी सितारे भी रामलला के आगमन के मौके पर नजर आ रहे हैं. वहीं, बॉलीवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और शंकर महादेव ने यहां राम भक्ति में लीन होकर अपनी खूबसूरत आवाज का जादू चलाते नजर आए. इस कार्यक्रम के लिए पहुंचीं फिल्मी और राजनीतिक हस्तियां अनुराधा पौडवाल की आवाज सुन मंत्रमुग्ध रह गए.

अनुराधा पौडवाल ने किया मंत्रमुग्ध

राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अब अनुराधा पौडवाल का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें वह राम की भक्ति में लीन होकर राम भजन गाती नजर आ रही हैं. आज भी उनकी आवाज में वहीं जादू है, जो कभी 90 के दशक में चलता है.

#WATCH | Singer Anuradha Paudwal sings Ram Bhajan at Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/ZuKe4w5FCm

