Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: अब भी शानदार कमाई कर रही है 'भूल भुलैया 2', जानिए शनिवार का कलेक्शन

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) अभिनीत 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) की कमाई की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म को पांचवें सप्ताह भी दर्शकों द्वारा जो प्यार मिल रहा है, वह वाकई कमाल का है. कार्तिक का जादू अब भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. यह हॉरर ड्रामा कॉमेडी फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कीर्तिमान हासिल करती जा रही है.

फिल्म ने शनिवार को कमाए इतने करोड़ रुपये

इस बीच मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने 'भूल भुलैया 2' की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े पेश किए हैं. अपनी रिलीज के पांचवें सप्ताह के दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 2.02 रुपये कमाए हैं.

#BhoolBhulaiyaa2 grows again on [fifth] Sat... An open run - without noteworthy opposition - has proved advantageous... Should cross ₹ 185 on weekdays... [Week 5] Fri 1.15 cr, Sat 2.02 cr. Total: ₹ 179.31 cr. #India biz. pic.twitter.com/0ugTag0y38

taran adarsh (@taran_adarsh) June 19, 2022