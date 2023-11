Bigg Boss17: इस कंटेस्टेंट में अंकिता देखती हैं सुशांत सिंह राजपूत की झलक, ट्रोलर्स ने कह दी ये बात

नई दिल्ली: Bigg Boss17: सलमान खान के शो में आए दिन कंटेस्टेंट को लड़ते हुए देखा जाता है, फैंस के ऐंटरटेनमेंट का डोज बढ़ता जा रहा है. कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में अंकिता लोखंडे को सुशांत के बारे में बात करते हुए देखा गया है. एपिसोड में अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गईं.

अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद

अभिषेक शर्मा से सुशांत सिंह राजपूत के बार में बात करते हुए टीवी एक्ट्रेस अंकिता की आंखें नम हो गईं थीं. अंकिता ने बताया कि कैसे वह हमेशा सबके साथ मिलते थे, सबके काम आते थे लकिन बाद में दुखी होते थे. अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत के स्ट्रगल को लेकर भी बात की. अंकिता ने सुशांत की तारीफ करते हुए कहा- वह बहुत ही मेहनती थे. अंकिता को इमोशनल होता देख अभिषेक कहते हैं कि उन्होंने सोचा था कि वह उनसे सुशांत के बारे में उनसे कभी बात नहीं करेंगे. अंकिता कहती हैं कि उन्हें सुशांत के बारे में बात करना अच्छा लगता है.

इस कंटेस्टेंट में दिखती है लेट एक्टर की झलक

अंकिता ने बहुत कम समय में ही बिग बॉस के घर में अच्छे दोस्त बना लिए हैं, जिसमें मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार जैसे लोग शामिल हैं. अंकिता अभिषेक से बात करते हुए कहती हैं कि जब भी वो अभिषेक को बिना शर्ट के घर में घूमती हुईं देखती हैं तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है. अभिषेक कहते हैं कि उनकी और सुशांत की जर्नी भी एक जैसी है. दोनों ही छोटे शहर से हैं. उसके बाद अंकिता कहती हैं कि सुशांत बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे. वह बहुत ही शांत थे.

Ankita- "Uske baare me baat krna achha lagta hai, proud feeling ati hai"

A lot of SSR fans had trolled and blamed Ankita., but never tried to feel and understand the love she had for Sushant #AnkitaLokhande #BiggBoss17 #BB17 #SushantSinghRajputpic.twitter.com/kXQ4a5NGxz

