आकांक्षा पुरी और जद हदीद ने बिग बॉस हाउस में किया लिपलॉक, खुलेआम 30 सेकंड तक करते रहे किस

नई दिल्ली Bigg Boss OTT 2: सलमान खान का शो बिग बॉस ओटीटी 2 इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इंटरनेट पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में आकांक्षा पुरी और जद हदीद लिपलॉक किस करते हुए नजर आ रहे हैं. जेद और आकांक्षा पुरी एक दूसरे को 30 सेकंड तक किस करते रहे. आकांक्षा और जद का लिपलॉक किस कुछ घरवालों के लिए बेहद अनकंफर्टेबल भी रहा है. पूजा भट्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश भी है. बता दें कि उनको अविनाश सचदेवा ने चैलेंज दिया था.

सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

Such a disgusting person is Jad hadid. After this, he is saying Bro, Akanksha is a bad kisser. to Avinash and they're laughing. Only Pooja Bhatt took stand for his comment. Have some shame Jad. JadHadid AkankshaPuri FukraInsaan BiggBossOTT2 BiggBossOTT2onJioCinema pic.twitter.com/nGLcU2G2Y4

