Box Office War: 'कार्तिकेय 2' के आगे फीकी पड़ी 'लाल सिंह चड्ढा' और 'रक्षा बंधन', कायम है साउथ फिल्मों का दबदबा

नई दिल्ली: लगभग दो साल जब पूरे देशभर के सिनेमाघर फिर से गुलजार हुए, तभी से बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा और बॉलीवुड की फिल्मों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है. 2022 में जिस तरह बॉलीवुड हाशिए पर है, उसे देख हर कोई हैरान है. जहां एक और कभी हिंदी मूवीज के दमखम के आगे दूसरी इंडस्ट्री पानी मांगती थी, लेकिन आज हालात इसके उल्ट है. बॉलीवुड फिल्मों के आगे न सिर्फ साउथ की फिल्में, बल्कि पंजाबी मूवीज भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. जिस तरह से बॉलीवुड की एक-दो फिल्मों को छोड़ सभी पिटी हैं. ऐसे में ये कहना गतल नहीं होगा कि अब बॉलीवुड बेहाल है.

बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है

साल की शुरुआत से ही जहां एक ओर साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया है, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की एक-दो फिल्मों को छोड़ सभी ढेर हो गई हैं. 2022 में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'द कश्मीर फाइल्स' और 'भूल-भुलैया 2' को छोड़ सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है. इनमें 'झुंड', 'रनवे 34', 'अटैक', 'बधाई दो', 'बच्चन पांडे', 'जयेशभाई जोरदार', 'धाकड़', 'धाकड़', 'जर्सी' और 'हीरोपंती 2', 'सम्राट पृथ्वीराज', 'जनहित में जारी' जैसी फिल्में शामिल हैं.

फिल्मों को बॉयकॉट करने का नया ट्रेड चल रहा है

बॉलीवुड फिल्मों को बॉयकॉट करने का एक ट्रेंड सा बन गया है. बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही हैं. फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट ट्रेंड चला रहे हैं. इसी बीच बीते गुरुवार यानी 11 अगस्त को आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' और अक्षय कुमार की 'रक्षा बंधन' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है. जहां एक ओर 'लाल सिंह चड्ढा' से आमिर ने चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है. वहीं, दूसरी ओर अक्षय कुमार की बैक-टू-बैक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं.

साउथ फिल्मों का जलवा कायम है

अक्सर हर शुक्रवार थिएटर्स पर साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है. जहां साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया है, तो बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में ढेर हो गई हैं. इसी क्रम में 'लाल सिंह चड्ढा' और 'रक्षा बंधन' के साथ साउथ मूवी 'कार्तिकेयन 2' भी रिलीज हुई.

इस फिल्म ने अपनी रिलीज के चार दिनों में ही बॉलीवुड को धूल चटा दी है. आमिर और अक्षय दोनों की फिल्में कमाई के मामले में साउथ की छोटे बजट की फिल्मों के आगे नाकाम साबित हो रही हैं. साउथ की छोटे बजट में बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही हैं.

'लाल सिंह चड्ढा'

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) पिछले लंबे वक्त से अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म को जहां रिलीज से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है. ऐसे में फिल्म के कलेक्शन में भी असर साफ-साफ देखने को मिल रहा है. सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

