ऑस्कर में खाया था थप्पड़, सामने आया क्रिस रॉक का दर्दभरा बयान

नई दिल्ली: हॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) ने कहा है कि "वह किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं." हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवॉर्ड्स में उन्होंने हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ (Will Smith) की पत्नी पर जोक मारा था. जिसके बाद दोनों विवादों से घिर गए. काफी समय बाद क्रिस इस संबंध पर खुलकर बात रख पाए.

स्टैंड-अप शो के दौरान 57 वर्षीय कॉमेडियन ने विल को 'सुज स्मिथ' का रेफरेंस दिया. उन्होंने मजाक में कहा, "जो कोई भी हेटफुल शब्द कहता है, उसके चेहरे पर कभी मुक्का नहीं मारा जाता." विल ने इसे अपमानजनक बताया. खैर विल स्मिथ अपनी इस गलती को मानते भी हैं.

क्रिस रॉक ने उनपर मजाक करने वालों पर कहा, "मैं पीड़ित नहीं हूं. मजाक को मजाक की तरह ही लेना चाहिए ना कि जब कोई मजाक करे तो तुम उसे मारने पर उतर आओ." वो अपनी बात से साफ विल स्मिथ पर वार करते नजर आए. वो उनकी इस हरकत से बेहद आहत हैं.

विल स्मिथ ने ऑस्कर में अपने बिहेवियर को चौंकाने वाला और दर्दनाक बताया. उन्होंने कहा, "94वें अकादमी पुरस्कार के दौरान मेरी हरकतें चौंकाने वाली, दर्दनाक और बिलकुल माफ करने के योग्य नहीं हैं. जिन लोगों को मैंने चोट पहुंचाई है, उनकी लिस्ट लंबी है और इसमें क्रिस, उनका परिवार, मेरे कई प्यारे दोस्त शामिल हैं. मैंने अकादमी के साथ धोखा किया है."

Oscars was sponsored by Pfizer.

Pfizer is developing a treatment for Alopecia Areata, Will Smith’s wife has Alopecia Areata. Chris Rock spoke about it & got slapped by Will…People went crazy googling this medical issue.

Staged performance?? Advertising or I’m imagining?? pic.twitter.com/9Xtwl6IMKD

