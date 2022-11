Bigg Boss 16: सुंबुल तौकीर को लेकर शालीन भनोट पर भड़कीं टीना दत्ता, जमकर लगाई लताड़

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 16' में जमकर रायता फैलने लगा है. जहां एक तरफ शिव ठाकरे और अर्चना गौतम के बीच की लड़ाई का नतीजा सबके सामने आ चुका है. वहीं वैसा ही कुछ एमसी स्टैन और शालीन भनोट के बीच देखने को मिला. टीना दत्ता को पांव में चोट लगी थी, ऐसे में शालीन टीना का पांव देखने लगे कि तभी बीच में एमसी भी आ गए.

सुंबुल आईं बीच में

एमसी स्टैन ने शालीन भनोट को ऐसी सलाह दी जो शालीन को पसंद नहीं आई. ऐसे में एमसी ने शालीन को गाली दे दी. गाली सुनते ही शालीन अपना आपा खो बैठे और एमसी स्टैन पर जमकर बरसे ऐसे में सभी घरवाले उनका बीच बचाव करने लगे. वहीं सुंबुल शालीन की साइड लेते हुए दिखाई दीं.

टीना दत्ता ने समझाने की कोशिश की

टीना दत्ता शालीन भनोट को समझाती हैं कि उसे स्टैन पर ऐसे नहीं भड़कना चाहिए था और गालियां नहीं देनीं चाहिए थीं. ऐसे में शालीन कहते हैं कि 'सब उसने चालू किया था. मैंने पहल नहीं की थी उसने की थी.' ऐसे में बीच में सुंबुल भी कूद पड़ती हैं. टीना दत्ता शालीन को कहती हैं कि आपको इतना एग्रेसिव नहीं होना था. अचानक से सुंबुल को बीच में बोलता देख टीना उन्हें गुस्से से चुप रहने के लिए कहती हैं.

सुंबुल शालीन के कसकर पकड़ती है

सुंबुल की झुंझलाहट देख और शालीन के लिए उसकी पोजेसिवनेस देख टीना दत्ता को बेहद गुस्सा आता है. वो कमरे से बाहर जाती हैं और कहती दिखाई देती हैं कि 'आए बड़े दोस्ती दिखाने वाले. Ask her to grow up man, इतनी क्या पोजेसिवनेस है तुम्हें लेकर. पोजेसिवनेस की हद होती है. शालीन को पकड़कर रखती है दिन भर.' ऐसे में शालीन सुंबुल को बार-बार चुप रहने के लिए कहते हैं वहीं टीना को भी समझाते दिख रहे हैं. कुल मिलाकर इस कपल के बीच सुंबुल को लेकर गरमा-गरमी जारी है.

