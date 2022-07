Emmy 2022: जानिए कौन-कौन हुआ एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट, इस दिन होगा विनर्स का ऐलान

नई दिल्ली: मंगलवार को 74वें एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा की गई है. ये अवॉर्ड सेरेमनी 12 सितंबर को आयोजित होगा. इस दौरान सक्सेशन को 25 एमी नामांकन प्राप्त हुए, जबकि दक्षिण कोरिया आधारित सीरीज स्क्विड गेम ने बेस्ट ड्रामा का नामांकन समेत 13 अन्य नामांकन प्राप्त किए. बता दें कि नामांकित हुए यह सभी अवार्ड 12 सितंबर 2022 को लॉस एंजिलिस में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे.

1. बेस्ट एक्ट्रेस इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज-मूवी

टॉनी कोलेट (द स्टेयरकेस) (Toni Collette)

जूलिया गार्नर (इंवेंटिंग एना) (Julia Garner)

लिली जेस्म (पैम एंड टॉमी) (Lily James)

सारा पॉलसन (इमपीचमेंटः अमेरिकन क्राइम स्टोरी) (Sarah Paulson)

मार्गरेट क्वाली (मेड) (Margaret Qualley)

अमैंडा सायफ्रैड (द ड्रापआउट) (Amanda Seyfried)

2. बेस्ट एक्टर इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज-मूवी

कॉलिन फर्थ (द स्टेयरकेस) (Colin Firth)

एंड्रयू गारफील्ड (अंडर द बैनर ऑफ हेवन) (Andrew Garfield)

ऑस्कर आइसैक (सीन्स फ्रॉम ए मैरिज) (Oscar Isaac)

माइकल कीटन (होपसिक) (Michael Keaton)

हिमेश पटेल (स्टेशन इलेवन) (Himesh Patel)

सेबेस्टिसन स्टैन (पैम एंड टॉमी) (Sebastian Stan)

3. बेस्ट एक्टर इन ए कॉमेडी सीरीज

डॉनाल्ड ग्लोवर (एंटलांटा) (Donald Glover)

बिल हैदर (बैरी) (Bill Hader)

निकोलस हॉल्ट (द ग्रेट) (Nicholas Hoult)

स्टीव मार्टिन (ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग) (Steve Martin)

मार्टिन शॉर्ट ओनली (मर्डर्स इन द बिल्डिंग) (Martin Short)

जैसन सुदेकिस (टेड लासो) (Jason Sudeikis)

4. बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरीज

जैसन बेटमैन (ओजार्क) (Jason Bateman)

ब्रायन कॉक्स (सक्सेशन) (Brian Cox)

ली जंग जे (स्क्विड गेम) (Lee Jung-jae)

बॉब ओडेनकिर्क (बैटर कॉल सॉल) (Bob Odenkirk)

एडम स्कॉट (सेवरेंस) (Adam Scott)

जेरेमी स्ट्रॉन्ग (सक्सेशन) (Jeremy Strong)

5. बेस्ट एक्ट्रेस इन ए कॉमेडी सीरीज

रचैल ब्रोसनैहन (द मार्वेलस मिसेस मेसेल) (Rachel Brosnahan)

क्विंटा ब्रूनसन (एबट एलिमेंटरी) (Quinta Brunson)

केली कुओको (द फ्लाइट अटेंडेंट) (Kaley Cuoco)

एली फ्लैनिंग (द ग्रेट) (Elle Fanning)

ईसा रे (इनसिक्योर) (Issa Rae)

जीन स्मार्ट (हैक्स) (Jean Smart)

6. बेस्ट ड्रामा सीरीज

बेटर कॉल सॉल (Better Call Saul)

यूफॉरिया (Euphoria)

ओजार्क (Ozark)

सेवरेंस (Severance)

स्क्विड गेम (Squid Game)

स्ट्रेंनजर थिंग्स (Stranger Things)

सक्सेशन (Succession)

येलो जैकेट (Yellow jackets)

7. बेस्ट कॉमेडी सीरीज

एबट एलिमेंटरी (Abbott Elementary)

बैरी (Barry)

कर्ब यूअर एंथूजियाजम (Curb Your Enthusiasm)

हैक्स (Hacks)

द मार्वेलस मिसेस मेसेल (The Marvelous Mrs. Maisel)

ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग (Only Murders in the Building)

टेड लासो (Ted Lasso)

व्हॉट वी डू इन द शैडोज (What We Do in the Shadows)

8. टेलीविजन मूवी

चिप एन डेलः रेस्क्यू रेंजर्स (Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers)

रे डोनोवनः द मूवी (Ray Donovan: The Movie)

रैनो 911: द हंट ऑर क्यूएनॉन (Reno 911!: The Hunt for QAnon)

द सर्वाइवर (The Survivor)

जोएस एक्सट्रा ऑर्डिनरी क्रिसमस (Zoey’s Extraordinary Christmas)

9. लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज

डोपसिक (Dopesick)

द ड्रॉपआउट (The Dropout)

इंवेंटिंग एना (Inventing Anna)

पैम एंड टॉमी (Pam & Tommy)

द व्हाइट लोटस (The White Lotus)

10. बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरीज

जॉडी कॉमर (किलिंग ईव) (Jodie Come)r

लौरा लिनी (ओजार्क) (Laura Linney)

मेलानी लिन्स्की (यैलो जैकेट) (Melanie Lynskey)

सैंड्रा ओह (किलिंग ईव) (Sandra Oh)

रीस विदरस्पून (द मार्निंग शो) (Reese Witherspoon)

जैंडेया (यूफॉरिया) (Zendaya)

11. बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरीज

जैसन बेटमैन (ओजार्क) (Jason Bateman)

ब्रायन कॉक्स (सक्सेशन) (Brian Cox)

ली जंग जे (स्क्विड गेम) (Lee Jung-jae)

बॉब ओडेनकिर्क (बैटर कॉल सॉल) (Bob Odenkirk)

एडम स्कॉट (सेवरेंस) (Adam Scott)

जेरेमी स्ट्रॉन्ग (सक्सेशन) (Jeremy Strong)

