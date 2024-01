Fighter Box Office Collection Day 1: ऋतिक रोशन-दीपिका पादुकोण की फिल्म ने भरी उड़ान, पहले दिन की शानदार शुरुआत

Fighter Box Office Collection Day 1: सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन मे बनी देशभक्ति से लबरेज फिल्म 'फाइटर' को गणतंत्र दिवस के खास मौके पर 25 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में उतारा जा चुका है. फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को लीड रोल में देखा जा रहा है. फिल्म की कहानी बालाकोट एयर स्ट्राइक घटना से प्रेरित है, ऐसे में फिल्म को देख एक बार फिर दर्शकों में देशभक्ति के रंग में रंग गए हैं. वहीं, अब 'फाइटर' का पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है.

फिल्म ने भरी उड़ान

'फाइटर' की शुरुआत सिनेमाघरों में धीमी देखने को मिली. सुबह और दोपहर के शोज के लिए थिएटर्स में एवरेज लोग ही नजर आए, लेकिन शाम और रात के शोज में भारी भीड़ उमड़ने लगी. ऐसे में कहा जा रहा है कि फिल्म ने पहले दिन ऊंची उड़ान भरने में सफल रही. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

शुरुआत रही शानदार

तरण आदर्श के अनुसार, 'फाइटर' ने गुरुवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 24.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इसे अच्छी शुरुआत माना जा सकता है. इसी के उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई और बढ़ सकती है.

After an ordinary/average start in morning and noon shows, #Fighter picked up pace post 5 pm onwards on Day 1 [working day before the big holiday]… Agree, the biggie should’ve targeted a higher number on its opening day, but the good news is that the audience feedback is… pic.twitter.com/CClt7ptLW5

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2024