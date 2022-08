फिल्म क्रिटिक कौशिक एलएम का कार्डिएक अरेस्ट से हुआ निधन, एक्टर्स ने ऐसे दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: फिल्म क्रिटिक कौशिक एलएम (Kaushik LM) सोमवार को हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से अलविदा कह गए. कौशिक बेहद कमाल के वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी और फिल्म रिव्यूअर थे. उनके अचानक जाने से तमिल और तेलुगू इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है.

I am out of words hearing this news. This is just unbelievable!! My heart goes out to his family and friends. Deepest condolences! Can't believe you are no more Kaushik!#RIPKaushikLM https://t.co/OxQd27ROwj

— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) August 15, 2022