Raju Srivastav Death: राजू श्रीवास्तव के निधन से छाई शोक की लहर, यूपी सीएम से लेकर सोनू सूद ने ऐसे दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर निधन हो गया. 58 साल की उम्र में उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया. 40 दिनों के लंबे समय से वो वेंटिलेटर पर थे. ऐसे में उनकी हालत में लगातार उतार चढ़ाव आए. डॉक्टर्स उनकी सेहत को लगातार मॉनीटर कर रहे थे. उनकी मौत की खबर तेजी से चारों ओर फैल गई है. ऐसे में सभी सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि देकर दुख जता रहे हैं.

सांसद मनोज तिवारी ने राजू श्रीवास्तव के जाने पर कहा, 'दुनिया को हंसाने वाले व्यक्ति राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे. यह समाचार बहुत लोगों को व्यतित करेगा मगर हम सभी जानते हैं कि वे काफी दिनों से जीवन के लिए लड़ रहे थे. मैं प्रभू से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे: राजू श्रीवास्तव के निधन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी.'

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने महान कलाकार को लेकर कुछ शब्द कहे, 'मुझे पता चला है कि हमारे भाई और मित्र और महान कलाकार राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे. मैं उनकी मृत्यु से दुखी हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.'

राजू श्रीवास्तव की तारीफ करते हुए यूपी मुख्यमंत्री ने कहा, 'राजू श्रीवास्तव यूपी खेलो विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन भर अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के वे सब का मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं. मैं प्रदेश वासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया, 'राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं रहे उसका अफसोस है. वे गरीब परिवार से थे लेकिन अपनी मेहनत, संघर्ष से देश-दुनिया में अपनी पहचान बनाई. ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग बहुत कम पैदा होते हैं. उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था.'

एक्टर सोनू सूद ने राजू श्रीवास्तव की पोटो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की. उनकी तस्वीर के साथ लिखा RIP राजू भाई. फैंस उनके ट्वीट पर इमोशनल कमेंट कर रहे हैं. सभी इस अनहोनी पर शोक व्यक्त कर रहे हैं.

Spoke to #RajuSrivastava’s family. He is no more. Passed away half an hour ago.

A great loss to the industry. Our heartfelt condolences to the family & near ones. Will never forget you.

ॐ शान्ति !



